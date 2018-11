Il Corriere dello Sport sul mercato di Juve e Inter: "Scontro Rabiot"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre questa mattina con il mercato titolando: "Scontro Rabiot". Il primo confronto Juventus-Marotta è per il talento in scadenza con il PSG. Il centrocampista non intende rinnovare: Agnelli prepara l'offerta già per gennaio ma il suo ex dirigente vuole piazzare il colpo per l'Inter. Occhio però anche a Barcellona e Real Madrid.