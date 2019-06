Il Corriere dello Sport sul mercato: "Manolas-Napoli: accordo"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al calciomercato e a pagina 2 rilancia una trattativa che nei prossimi giorni potrebbe chiudersi: "Manolas-Napoli: accordo". Al difensore è stato promesso un accordo fino al 2024 da 3,5 milioni a stagione. Ancelotti lo aspetta per completare la propria difesa e De Laurentii ha guadagnato una posizione di forza nei confronti della Roma. I giallorossi però non mollano e non vogliono fare sconti alla clasuola rescissoria da 36 milioni di euro presente sul contratto.