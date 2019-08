© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione campana del Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Napoli titolando: "Icardi, il chiodo di Carlo". Ancelotti non ha fretta, prima o poi Mauro dirà di sì. Dopo la chiusura del mercato inglese, la trattativa con l'argentino entrerà nella fase finale. Intanto gli azzurri stanno perfezionando l'accordo con Lozano: 42 milioni di euro per la clausola e 4 di ingaggio per il messicano.