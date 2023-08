Il Corriere dello Sport sull'attacco romanista: "Morata è la prima scelta di Mourinho"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è dedicato anche al mercato della Roma, che ha intenzione di ingaggiare un nuovo attaccante. Il grande nome rimane sempre quello di Alvaro Morata, considerato la prima scelta di José Mourinho. La punta ha già un accordo con la Roma fino al 2027 da 4,5 milioni di euro più bonus. Ma per sbloccare la trattativa servirà l'offerta giusta da parte dei giallorossi.

L'Atlético Madrid sarebbe disposto a lasciar partire lo spagnolo per 16-18 milioni di euro. E se la Roma dovesse spingersi fino a queste cifre, l'operazione potrebbe chiudersi molto in fretta. Con Alvaro che di fatto tornerebbe in Italia, riabbracciando anche sul campo il grande amico Paulo Dybala.