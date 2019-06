Il Corriere dello Sport sull'Inter: "Intrigo Icardi"

© foto di stefano tedeschi

In taglio basso spazio alla situazione relativa a Mauro Icardi: l'Inter lo mette sul mercato, Roma e Napoli prendono informazioni, ed Il Corriere dello Sport titola: "Intrigo Icardi". Ma i due club interessati non hanno fatto i conti con Wanda, che non vuole andare via. Si profila dunque un'altra battaglia con il club per l'attaccante argentino, che non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione e dovrà trovare un accordo con il club nerazzurro. Resta viva la pista bianconera, con uno scambio con un altro argentino, Paulo Dybala.