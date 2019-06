Il Corriere dello Sport sull'Inter: "Perisic, chi sei?"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si interroga su chi sia realmente Ivan Perisic, autore di prestazioni di altissimo livello con la Croazia ma incappato in una stagione sottotono in maglia nerazzurra, e titola: "Perisic, chi sei?". Il suo prezzo è in calo e ora Antonio Conte riflette sul suo utilizzo. La premier tenta il croato, ma il tecnico italiano potrebbe rilanciarlo. Dall'Inghilterra busseranno alle porte dell'Inter, con un'offerta vicina ai 40 milioni: vedremo se sarà Ivan Perisic il sacrificio dell'Inter.