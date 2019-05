Il Corriere dello Sport sull'Inter: "Spalletti, la Champions non basta"

All'interno dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si fa il punto della situazione sulla panchina dell'Inter per la prossima stagione. Il quotidiano titola: "Spalletti, la Champions non basta", facendo riferimento ad una difficile riconferma per la prossima stagione anche in caso di qualificazione alla massima competizione per club europea. Per l'allenatore nerazzurro il futuro all'Inter rimane appeso ad un filo. Suning avrebbe già scelto il sostituto, Antonio Conte, ma manca ancora il sì definitivo dell'ex CT, che potrebbe voler aspettare l'evolversi della situazione in casa Juventus.