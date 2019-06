© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport apre con il nuovo corso del Palermo, la società rosanero vuole assolutamente cambiare marcia dopo la mancata promozione in serie A a causa della penalizzazione subita a fine campionato. "Palermo, al via una nuova storia", questo il titolo di apertura del quotidiano, che riprende anche le parole del direttore generale Lucchesi: "Abbiamo ereditato montagne di debiti, non possiamo fare follie. I big saranno ceduti".

"Restauro? ristrutturazione? Di più. Una vera e propria rivoluzione quella del nuovo Palermo, di Tuttolomondo e Lucchesi, che vuole cancellare il passato e ripartire completamente da zero. Un taglio netto - come si legge in apertura -, quindi, un colpo di scure che si abbatte in tutti i settori della società".