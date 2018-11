Il Corriere dello Sport sulla FIGC: "Arbitri aggrediti: pene esemplari"

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai direttori di gara e ai piani del FIGC: "Arbitri aggrediti: pene esmeplari". Il tema della violenza in Consiglio Federale: minimo un anno di squalifica per le aggressioni ai direttori di gara. Il presidente Gravina: "Cori razzisti, stop alle gare".