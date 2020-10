Il Corriere dello Sport sulla Juve: "Neanche un tiro in porta. Il ko non è questione di centimetri"

Focus del Corriere della Sera su Juventus-Barcellona: "Neanche un tiro in porta. Il ko non è questione di centimetri". Il modo peggiore per festeggiare la duecentesima gara in Champions, per i bianconeri. Gli spagnoli non hanno rischiato nulla, mentre la squadra piemontese - oltre a vedersi annullare tre gol dal Var - non ha mai tirato nello specchio, cosa che non accadeva nel torneo dal 2003-04. Con più concentrazione e Ronaldo sarebbe stata un'altra partita: Pirlo lo aspetta ma è atteso soprattutto da molto lavoro.