Maurizio Sarri si appresta a tornare in panchina. L'allenatore della Juventus è in netta ripresa, dopo la polmonite che gli ha impedito di guidare i suoi nelle prime due sfide della stagione contro Parma e Napoli, e prenderà posto in panchina nella gara contro la Fiorentina, valida per la terza giornata di campionato. "Sarri non fa sconti" scrive il Corriere dello Sport nel taglio alto, parlando della nuova vita juventina del tecnico, condannato a vincere ma senza rinnegare se stesso: è la vita dura dell'allenatore nella Juve dei troppi campioni.