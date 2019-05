Il Corriere dello Sport sulla Lazio: "Inzaghi convocato"

© foto di stefano tedeschi

Il club biancoceleste ha sollecitato l'incontro con il tecnico Simone Inzaghi, corteggiato dalla Juventus ma non solo. Così Il Corriere dello Sport titola: "Lazio in pressing. Convocato Inzaghi". Claudio Lotito e Igli Tare lo considerano confermato e sono pronti a mettere sul tavolo il rinnovo del contratto e un piano mercato per la prossima stagione da condividere con il tecnico. Le intenzioni della Lazio sono chiare e poco discutibili, mentre il tecnico si è messo in attesa di una eventuale chiamata della Juventus. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, con il mercato delle panchine più infuocato che mai.