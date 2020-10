Il Corriere dello Sport sulla Lazio senza Immobile: "Muriqi non è pronto, partirà dalla panchina"

vedi letture

Bisognerà ancora attendere per vedere l'esordio di Muriqi con la maglia della Lazio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nonostante l'assenza di Ciro Immobile (squalificato), il neo acquisto biancoceleste non sarebbe ancora pronto, e concedergli ancora il tempo per il giusto inserimento. Per questo motivo partirà solamente dalla panchina, pronto alla staffetta con Caicedo. Anche se per questa volta la spunterà quest'ultimo che ha dato segnali incoraggianti durante le ultime sedute, nonostante qualche acciacco fisico. Inzaghi andrà quindi sul sicuro, con Muriqi pronto a subentrare.