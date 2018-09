© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale titolando: "Italia Immobile". Fuori Balotelli e dentro subito l'attaccante della Lazio insieme a Chiesa, nel nuovo tridente dove potrebbe trovare spazio anche Berardi. In difesa torna Criscito. Mancini intanto, sulla crisi del calcio dichiara: "Le critiche non mi agitano, correggeremo gli errori".