Il Corriere dello Sport sulla Roma: "Gasp, stand by Champions"

Il Corriere dello Sport titola così sulla Roma nelle sue pagine interne: "Roma-Gasp, stand by Champions". Ad oggi è Gian Piero Gasperini il principale indiziato a sedersi sulla panchina della Roma nella prossima stagione, considerati il no di Antonio Conte e la volontà di Maurizio Sarri di rimanere in Inghilterra. Il tecnico dell'Atalanta interessa anche al Milan, ma per correttezza la dirigenza giallorossa vuole attendere l'evolversi della corsa alla Champions e per questo non ha ancora fatto nessuna mossa ufficiale. Il quotidiano ribadisce però come dopo la negativa esperienza all'Inter, Gian Piero Gasperini si senta pronto per il salto su una panchina importante.