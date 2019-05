© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio all'interno delle pagine de Il Corriere dello Sport dedicato alle emozioni provate ieri sera all'Olimpico di Roma da tutti i tifosi giallorossi e dagli appassionati di calcio in generale. L'arrivederci ai colori giallorossi di Daniele De Rossi è stato un susseguirsi di emozioni per tutto il corso della gara, culminato con la lunga standing ovation tributatagli dall'Olimpico al momento della sostituzione, con la fascia andata sul braccio di Alessandro Florenzi. A fine gara giro di campo per il numero 16 romanista con squadra e famiglia al seguito, per quello che è stato un lungo abbraccio di tutto lo Stadio Olimpico, a sublimazione di un rapporto solidissimo tra Daniele De Rossi e tutto il popolo giallorosso.