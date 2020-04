Il Corriere dello Sport sulla Serie C: “Che beffa per il Monopoli di Scienza”

Spazio ala Monopoli nelle pagine del Corriere dello Sport dedicate alla Serie C. “Che beffa per il Monopoli di Scienza”, titola il quotidiano, che riporta le parole amare dell'amministratore unico Alessandro Laricchia che vede sfumare un grande campionato: “L'imponderabile non si può prevedere, nessuno è colpevole o immaginava qualcosa di così drammatico. - continua Laricchia – Sono convinto che a oggi non si iscriverebbe nemmeno il 30% delle società che attualmente sono in Serie C. Mi aspetto unanimità nelle decisioni da prendere, Reggina, Monza e Vicenza devono vincere il campionato”.