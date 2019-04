© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio anche al ko della Juventus sul campo della SPAL sulla prima pagina del Corriere dello Sport: "Juve fuori di festa", si legge in taglio alto. La SPAL rimonta il gol di Kean e rinvia lo Scudetto, ma se il Napoli non vince a Verona i bianconeri già oggi campioni d'Italia. Allegri: "Ko per l'inesperienza"