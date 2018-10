Il Corriere dello Sport titola: "La Juve perde Emre Can"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina in prima pagina dedica spazio anche ai bianconeri titolando: "La Juve perde Emre Can". Il giocatore arrivato in estate ha un nodulo alla tiroide dovrà curarsi: c'è il rischio che si debba operare allungando i tempi di assenza dal terreno di gioco.