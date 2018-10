Il Corriere dello Sport verso il derby: "Milano è già calda"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle vittorie delle milanesi in vista del derby che si giocherà dopo la sosta per le Nazionali: "Milano è già calda". Higuain e Icardi protagonisti con una doppietta a testa contro Chievo e SPAL: le due squadre milanesi sono pronte a darsi battaglia per mantenere il passo Champions.