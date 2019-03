© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il big match di Champions League questa sera tra Juventus e Atletico Madrid: "Bianco o nero". La Vecchia Signora si gioca l'accesso ai quarti dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata. Allegri in conferenza chiede la rimonta perfetta: "Dobbiamo recuperare due gol, non possiamo sbagliare niente". Simeone risponde sincero: "Noi siamo i favoriti".