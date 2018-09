Il Corriere dello Sport verso Juventus-Napoli: "Top Class"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il big match del weekend tra Juventus e Napoli titolando: "Top Class". Il riferimento è ai due allenatori, ovvero Allegri e Ancelotti. Il primo non è mai partito così bene e la sua squadra è già da record; il secondo ha capovolto gli azzurri e ora vuole vincere e prendersi il primato in classifica.