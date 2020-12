Il Corriere dello Sport: "Zaniolo e una nuova storia che si intreccia col suo futuro"

"Rischia di restare una domanda sospesa". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola dedica a Nicolò Zaniolo e la sua nuova fiamma Madalina. Il centrocampista della Roma è "vittima di un meccanismo che lo porta a vivere la punizione peggiore". Il quotidiano prosegue: "Torturato, da qui all'eternità, da ombre, rimorsi, pentimenti. Troppe storie in così breve tempo vengono alla mente: molla Sara, la ragazza della sua innocenza, e si tuffa nello stordente oceano di Madalina, donna copertina". Valutazioni sul futuro di una carriera per il momento solo sbocciata e mai decollata a causa dei tanti infortuni: "Un altro allarmante indizio di una vocazione al frivolo non tanto distante da quella di una madre tanto affettuosa quanto amica del selfie e delle vetrine. I tifosi, chi gli vuole bene, si preoccupa: qualcuno lo aiuti a tornare il ragazzo dai dribbling stordenti e dagli strappi ciclonici, con gli avversari inermi aggrappati alla mutanda". La domanda che si pone chi gli sta vicino è: riuscirà a superare il rischio di "restare una domanda sospesa"?