Il Corriere dello Sport: "Zidane oltre il biscotto Champions, si gioca tutto in 8 giorni"

"Zidane oltre il biscotto Champions, si gioca tutto in 8 giorni": così il Il Corriere dello Sport sul futuro di Zizou e sul Real. Il tecnico francese deve non sfigurare a Siviglia e deve strappare il pass per gli ottavi di Champions per restare in sella, altrimenti sarà esonero. Per questo, al momento, il pensiero del biscottone con il Borussia Mönchengladbach non è neanche nei più lontani pensieri del Real. Gli spagnoli vorrebbero vincere per chiudere al primo posto nel girone, memori del secondo posto dell'anno scorso che portò all'incrocio agli ottavi con il City. Zidane è a rischio, al momento due i nomi in pole per l'eventuale sostituzione: Pochettino, fermo da un anno dopo l'esonero dal Tottenham, e Raul, tecnico del Castilla, la seconda squadra dei Blancos.