Il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Commisso quanto offri?"

© foto di Mattia Verdorale

"Commisso quanto offri?". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) che fa il punto sulla cessione della società Fiorentina: "Slitta a domani il cda della viola, convocato per decidere se vendere all'imprenditore americano. Andrea Della Valle è il più perplesso sulla cessione".