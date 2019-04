Il Corriere dello Sport-Stadio e il messaggio di Ferrero: "Sinisa ti amo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione bolognese del Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina apre in prima pagina con la lettera di Massimo Ferrero in vista della sfida tra Bologna e Sampdoria: "Sinisa ti amo". Il numero uno dei blucerchiati non ha mai nascosto la propria simpatia per il serbo che ha già allenato la Samp proprio sotto la guida del vulcanico presidente.