Il Corriere dello Sport-Stadio: "Il derby di Pioli"

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina, in vista della sfida di domenica tra Lazio e Fiorentina titola in prima pagina: "Il derby di Pioli". Il tecnico viola torna all'Olimpico per sfidare e battere la sua ex squadra e tenerla dietro in classifica. Con Firenze un legame speciale che sarà consolidato anche dal rinnovo: ieri il primo incontro del suo agente con la società.