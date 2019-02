© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport-Stadio titola in prima pagina: "Festival VAR". L'Inter fermata al Franchi ma a farla da padrone è il monitor. Cinque volte stoppato il gioco per analizzare gli episodi. L'ultimo al 101' per il rigore che ha permesso alla Fiorentina di segnare il gol del 3-3. Spalletti urla: "E' petto, non mano".