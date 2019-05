© foto di Mattia Verdorale

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica la sua prima pagina alla Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato contro l'Empoli per 1-0, titolando così: "Firenze s'è rotta". Quarto ko consecutivo per la squadra di Montella che regala una speranza di salvezza all'Empoli: "Farias manda al tappeto la Fiorentina, gli azzurri resistono anche grazie ad un super Dragowski. Montella: "Abbiamo reagito, ma è mancato il risultato".