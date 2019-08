© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport - Stadio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La prima del Boa". Boateng è pronto all'esordio con la maglia della Fiorentina questa sera in amichevole contro il Livorno (ore 21). Montella lo schiererà nel tridente insieme a Chiesa e a uno tra Simeone e Sottil. Il ghanese ha dato la disponibilità a giocare in qualsiasi ruolo. C'è attesa anche per l'esordio di Lirola: l'esterno destro che Firenze "attendeva" da anni.