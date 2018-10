Il Corriere di Bergamo: "All'Atalanta c'è la legione straniera"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "All'Atalanta c'è la legione straniera". Il club bergamasco è sul fondo della classifica di Serie A per minutaggio dei giocatori italiani: solo il Napoli ne utilizza di meno. Complessivamente Gasperini ha schierato giocatori del nostro paese per 1780 minuti. Il solo De Roon, il più presente, ha collezionato 882 minuti.