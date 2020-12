Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, avanti e pedalare. Il Midtjylland è un'opportunità"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla squadra di Gasperini con il titolo seguente: "Atalanta, avanti e pedalare. Il Midtjylland è un'opportunità". Serve vincere contro i danesi, matematicamente ultimi, e sperare che l'Ajax non faccia altrettanto contro il Liverpool per arrivare ad Amsterdam con due risultati su tre. E il tecnico sottolinea: "E' la nostra speranza. Sono d'accordo con il Papu: bisogna guardare avanti". L'argentino aveva scritto in una storia Instagram dopo il ko con il Verona: "Testa bassa e pedalare tanto, ma tanto...". Una chiamata alle armi che, da capitano, va seguito.