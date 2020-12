Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, la miglior cura è ancora il sogno chiamato Champions"

Serviva segnare, come aveva spiegato Gasperini alla vigilia, e Muriel lo ha fatto a cinque minuti dalla fine. Quanto basta per esultare anche in casa dell'Ajax, nonostante anche con un pari per 0-0 gli ottavi di Champions sarebbero arrivati comunque. Gli olandesi non hanno fatto molto per vincere, ma i nerazzurri, soprattutto a centrocampo, sono stati straordinari. "Così le voci possono aspettare - scrive il Corriere di Bergamo in merito agli screzi tra tecnico e spogliatoio - e come nelle migliori famiglie ci sarà il gempo per ricucire gli strappi della penultima partita". Intanto c'è grande attesa per il sorteggio di lunedì, quando la Dea conoscerà il proprio avversario a un anno dall'ultima volta.