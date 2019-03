Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, rischio Chievo. In campo tutti i big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Rischio Chievo", titola Il Corriere di Bergamo che presenta così la sfida dell'Atalanta in campo alle 15: "Alle 15 sfida con l’ultima in classifica. In campo tutti i big, già ammoniti. Solo chi non conosce la squadra potrebbe ipotizzare, nei nerazzurri, un peccato di superbia. Il rischio di snobbare un po’ il povero Chievo. Gian Piero Gasperini, che conosce bene i suoi ragazzi, risponde così: «Non prendiamo sottogamba niente e nessuno»".