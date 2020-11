Il Corriere di Bergamo: "Da Arana a Reca, passando per Piccini. Il mistero degli esterni"

Nell'epopea dell'Atalanta degli ultimi anni ci sono dei giocatori che sono dei grandi misteri, acquistati e poi rivelatisi grandi bluff. L'ultimo di questi è Mojica, che ha dato l'impressione di essere un pesce fuor d'acqua. Così il Corriere di Bergamo titola: “Da Arana a Reca, passando per Piccini. Il mistero degli esterni". Poi c'è Arana, chiamato dal Brasile per sopperire alle assenze di Alex Telles e Alex Sandro. Fu ingaggiato dall'Atalanta nell'estate 2019 e mise a segno solo 4 presenze prima di rescindere. Poi c'è Reca, titolare fisso con la Polonia, mai visto a Bergamo. L'ultimo grande mistero è Piccini, arrivato in estate dal Valencia e ancora mai visto in campo. Le speranze di far rifiatare Gosens e Hateboer sono nei piedi di Ruggieri e Sutalo, in attesa del mercato e che a fine stagione rientri Bellanova, che ha appena debuttato con l'Under 21.