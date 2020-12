Il Corriere di Bergamo: "Duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi"

Sulle pagine del Corriere di Bergamo viene dato risalto al battibecco tra Gasperini e il Papu Gomez durante Atalanta-Midtjylland. "Duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi" scrive il quotidiano. Le gambe e la testa vanno di pari passo, l'attacco atomico dell'Atalanta sembra stentare in questa fase della stagione e la mancanza di condizione porta anche a mancanza di lucidità che si traduce in nervosismo. E' il caso della sfida con i danesi, con il battibecco in campo Gasp-Gomez, poi proseguito negli spogliatoi. Un duro confronto che non dovrebbe portare a strascichi perché una litigata, figlia della voglia che i due avevano di portare a casa la partita, in quel momento, ci stava.