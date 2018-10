Il Corriere di Bergamo e le vecchie avversarie: "Lo spread è in rialzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina volge lo sguardo al passato con riferimento alla stretta attualità titolando: "Lo spread è in rialzo". L'Atalanta fatica mentre le avversarie europee dei nerazzurri dell'ultimo anno stanno facendo faville. Il Borussia Dortmund è addiritturo primo in Bundesliga, come il Copenaghen in Danimarca. Anche il Lione sta andando bene e va a caccia di un posto in Champions in Ligue 1. Il Sarajevo è primo in Bosnia. L'Everton è vicino alla zona europea in Premier. L'Apollon ha vinto le prime quattro gare nel campionato cipriota.