Il Corriere di Bergamo: "Gomez balla da solo. Ora l'addio e il Milan sarebbe l'ideale"

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo torna sulla situazione Gomez-Gasperini, titolando: "Gomez balla da solo. Ora l'addio e il Milan sarebbe l'ideale". Da simbolo dei bergamaschi, da capo popolo dello spogliatoio, il Papu si è ritrovato da solo. E' un ulteriore motivo per il quale l'argentino vuole cambiare aria. A dimostrarlo sono i fatti: la squadra ha continuato a remare nella direzione indicata dall'allenatore. Non ha giocato " contro" Gasperini, né con l'Ajax né con la Fiorentina. Ora Gomez vuole continuare a giocare in un club che gli dia la possibilità di mantenere la Nazionale che si è guadagnato, almeno fino alla Coppa America che si disputerà a giugno. Ma dove? Quale club gli permetterebbe anche visibilità internazionale? Potrebbe essere il Milan la soluzione ideale. Ma se non dovessero arrivare offerte che garantirebbero un certo tipo di finale di carriera ecco che la scelta di monetizzare all'estero potrebbe tornare d'attualità.