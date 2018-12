Il Corriere di Bergamo: "Il giro di vite stoppa i cori razzisti"

© foto di Ospite

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con Atalanta-Napoli titolando: "Il giro di vite stoppa i cori razzisti". Atalanta battuta per 2-1 con Ancelotti che a fine partita ha dichiarato: "I bergamaschi hanno mostrato maturità". Partenopei subito in vantaggio con Ruiz, pareggio nerazzurro con Zapata nella ripresa, poi Milik entra e firma la vittoria azzurra.