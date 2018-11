Il Corriere di Bergamo: "Il risultato ingestibile e l'attacco che funziona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando a proposito dell'Atalanta: "Il risultato ingestibile e l'attacco che funziona". La squadra di Gasperini ha due volti: troppo spesso non ha saputo tenere il risultato e, in vista del prossimo match, l'espulsione di Ilicic può essere molto dolorosa. La cosa buona è che è una squadra che segna tanto e con diversi interpreti. Può ripartire subito dopo aver perso la sfida contro l'Empoli.