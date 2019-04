Il Corriere di Bergamo su Gollini e Barrow: "Poli opposti nerazzurri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Gollini e Barrow, poli opposti nerazzurri". Il portiere italiano è in grande crescita e Gasperini adesso si fida ciecamente. Il giovane attaccante, che sembrava lanciato addirittura per un ruolo da titolare fisso, si è completamente perso: nel giro di una stagione si è trasformato da bomber del futuro a fantasma di se stesso.