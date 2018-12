Il Corriere di Bergamo su Ilicic: "Il club rinuncia al ricorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina fa il suo consueto punto sull'Atalanta titolando: "Ilicic, il club rinuncia al ricorso". L'attaccante dunque non sarà presente al Friuli per la sfida contro l'Udinese. La società, dopo aver studiato gli atti di gara trasmessi, ha deciso di evitare il ricorso e di accettare le due giornate di stop per lo sloveno.