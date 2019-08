© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina al proprio interno dedica ampio spazio alla sconfitta dell'Atalanta subita in amichevole contro il Leicester: "La Dea cede alla distanza". Gli inglesi sono più avanti nella preparazione e più rodati in generale, ma i nerazzurri hanno tenuto botta per quasi tutta la gara. Il 2-1 lo segna ancora Muriel, questa volta su calcio di rigore.