Il Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Quanto manca Ilicic in attacco"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina va alla ricerca dei motivi per cui l'Atalanta non gira come l'anno scorso titolando: "Crollati i dribbling. Quanto manca Ilicic in attacco". I colpi dello sloveno rendevano la squadra di Gasperini molto più imprevedibile di quanto non lo sia attualmente. Il tecnico spera di riavere il suo attaccante al top il prima possibile dopo i problemi di questo inizio di stagione.