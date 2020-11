Il Corriere di Bergamo verso Atalanta-Liverpool: "E' un pezzo di storia della città"

Il Corriere di Bergamo verso Atalanta-Liverpool scrive: "E' un pezzo di storia della città". Dieci anni fa Percassi comprò la squadra dopo un periodo buio. Lo stadio (vuoto) simbolo degli anni d'oro e di mesi durissimi che hanno visto i bergamaschi non fermarsi e le strade dell'Atalanta e della città non si sono separate. Proprio a Bergamo la Dea si rialza, con la forza di chi pensa che il Liverpool sia una tappa, non un traguardo. E l'anno prossimo magari ancora più in alto, vuole l'ottimismo di cui era maestro Emiliano Mondonico.