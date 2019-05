© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando nel taglio alto: "C'è posta per Sinisa, tutte le lettere dei tifosi". Il quotidiano nei giorni scorsi aveva lanciato un'iniziativa per convincere il tecnico a proseguire l'avventura in rossoblu e in moltissimi tifosi bolognesi hanno risposto chiedendo al serbo di non cedere alle possibile lusinghe in arrivo da altri club. Nel frattempo, le offese ricevute dall'allenatore prima della finale di Coppa Italia a Roma, continuano a far discutere, con il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Giuseppe Brescia che porterà il caso in Parlamento per cercare di chiarire le dinamiche dell'episodio.