Il Corriere di Bologna: "Arriva Saputo. Sinisa resta in stand by"

© foto di stefano tedeschi

Il taglio alto de Il Corriere di Bologna è dedicato all'arrivo in città di Joey Saputo, che discuterà a breve del rinnovo con Sinisa Mihajlovic: "Arriva Saputo. Sinisa resta in stand by", questo il titolo scelto dal quotidiano. Domenica, dopo la sfida con il Napoli, si terrà il summit tra il tecnico e il numero uno rossoblu e solo luned' ci sarà il bilancio della stagione del chairman felsineo. Il futuro del tecnico serbo potrebbe essere più chiaro a metà della prossima settimana, quando i tasselli delle panchine delle big cominceranno ad andare a posto.