Il Corriere di Bologna: "Dal fuoco alle fiamme: Inzaghi è a rischio"

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Dal fuoco alle fiamme: Inzaghi è a rischio". I tifosi chiedono conto alla dirigenza delle scelte che hanno portato la squadra con un piede in Serie B. Lo striscione al Dall'Ara è tutto un programma: "Saputo, prima dello stadio ristruttura la società". La partita contro l'Empoli sarà determinante per il futuro del tecnico ma anche per quello della squadra.