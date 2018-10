Il Corriere di Bologna e il 2-2 in rimonta contro il Torino: "D'orgoglio"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio dei rossoblu per 2-2 contro il Torino: "D'orgoglio". Sotto 2-0 contro i granata di Mazzarri, la squadra di Inzaghi rimonta e pareggia con il primo gol in Serie A di Calabresi: "Lo dedico alla mia famiglia". Intanto il tecnico bolognese commenta: "Che carattere. Un punto che ne vale tre".