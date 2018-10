Il Corriere di Bologna e il pari contro il Sassuolo: "Paura di volare"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Paura di volare". I rossoblu si sbloccano e segnano in trasferta andando in vantaggio per due volte salvo poi farsi riprendere dal Sassuolo perché incapaci di chiudere il match con la terza rete. Finisce 2-2 a Reggio Emilia, ma Filippo Inzaghi a fine gara è soddisfatto: "Sono felice, la strada è quella giusta".